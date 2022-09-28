4 جرحى إثر سقوط ثلاثة صواريخ في المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب أربعة أشخاص بجروح الأربعاء في بغداد، هم ضابط و3 عناصر من القوات الأمنية، إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد تزامنًا مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين، وفق بيان رسمي.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الرسمية أنه «عند الساعة 15:30 تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بثلاث قذائف»، سقطت إحداها «أمام مبنى مجلس النواب العراقي»، ما أدى إلى «إصابة ضابط و3 من المراتب بجروح مختلفة»، كما تسبب القصف بأضرار بعدد من السيارات وأحد المباني، بحسب «فرانس برس».

- «فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد

- البيت الأبيض: الوضع في العراق «مقلق» ويتطلب الهدوء والحوار

وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية إن من الصواريخ طراز كاتيوشا، وأضافت نقلا عن بيان لخلية الإعلام الأمني إن القصف تسبب في وقوع أضرار بعدد من السيارات وأحد المباني في المنطقة.

وصوت البرلمان العراقي اليوم على تجديد الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائبًا على رفض الاستقالة من إجمالي 235 نائبًا حضروا الجلسة. وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن البرلمان عقد جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله.

وكان المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أعلن أن هناك مساعي لسحب استقالة الحلبوسي، مشيرا إلى «رفض هذا القرار لأن وجود الحلبوسي مهم جدًا في رئاسة البرلمان لأنه جزء من تحالف إدارة الدولة».