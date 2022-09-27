Atwasat

تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات الدمار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 07:47 مساء
تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات الدمار
تلاميذ في مدرسة بقرية تادف الواقعة على الخطوط الأمامية للجبهة والمقسومة بين النظام وفصائل معارضة في شمال غرب سورية. (أ ف ب)
alwasat radio

في قرية تادف الواقعة على الخطوط الأمامية للجبهة والمقسومة بين النظام وفصائل معارضة في شمال غرب سورية، عاد التلاميذ إلى صفوف دراسية في مبنى لحقت به أضرار القصف من دون زجاج على النوافذ ولا أبواب ولا مناضد أو مقاعد وبلا كهرباء.

تلعب فتيات يحملن حقائب ظهر زهرية اللون إلى جانب صبيان يحملون حقائب زرقاء في ملعب مدرستهم في القرية التي تبعد 32 كلم شرق مدينة حلب.  وتادف التي لحقت بها أضرار بالغة خلال أكثر من عقد من الحرب في سورية، تقع على خط جبهة بات يسوده الهدوء، بين قوات النظام والفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة.

وغالبية المدارس الثماني في المنطقة دُمرت بالكامل. لكن واحدة منها أعادت فتح أبوابها هذا الأسبوع أمام 300 تلميذ من القسم الخاضع لسيطرة الفصائل المعارضة من تادف. وتجمع الأطفال في صف معتم لحضور حصة رياضيات.

غالبية مدارس «تادف» دمرت
وقال أستاذ الرياضيات صلاح الخميس لوكالة «فرانس برس» «بسبب الحرب فإن غالبية المدارس في المدينة دُمرت ولا يمكننا ترميمها». وقال رئيس بلدية تادف محمد العقيل وهو أب لولدين إنه أرسل ولديه إلى مدرسة في قرية مجاورة. وأضاف أن المدرسة قادرة على استقبال «300 طالب من أصل 3000».

ومدرسة تادف الموقتة واحدة من المحاولات اليائسة لتوفير التعليم في شمال غرب سورية الذي طالته الحرب، وحيث يُحرم 44 بالمئة من الأطفال من الوصول إلى مرافق مدرسية، بحسب الأمم المتحدة. يمثل الأطفال أكثر من نصف سكان المنطقة البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

وقال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا مارك كاتس، إن «مئات المدارس تضررت أو دُمرت جراء القصف وعدد كبير جدا من الأطفال لا يزالون خارج المدرسة».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا

شاهد بث مباشر عبر قناة «WTV»: ليبيا 2 - 1 تنزانيا
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حال ملاعبنا والرياضة مع الوعود الفضفاضة
في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب

في مقدونيا الشمالية.. قرية خالية من السكان لكن فائضة بالكتب
قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

النواب يوافقون على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
القضاء الداعشي

القضاء الداعشي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ويصوت على استقالة الحلبوسي
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ...
ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل
ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل
مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد
مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس ...
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك...
تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات الدمار
تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات ......
يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في اليمن
يونيسيف: 12 مليون دولار دعمًا سويديًا لحماية الأطفال في ......
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية...
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط