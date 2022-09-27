تلاميذ «تادف» السورية.. رحلة البحث عن التعليم بين بصمات الدمار

القاهرة - بوابة الوسط

في قرية تادف الواقعة على الخطوط الأمامية للجبهة والمقسومة بين النظام وفصائل معارضة في شمال غرب سورية، عاد التلاميذ إلى صفوف دراسية في مبنى لحقت به أضرار القصف من دون زجاج على النوافذ ولا أبواب ولا مناضد أو مقاعد وبلا كهرباء.

تلعب فتيات يحملن حقائب ظهر زهرية اللون إلى جانب صبيان يحملون حقائب زرقاء في ملعب مدرستهم في القرية التي تبعد 32 كلم شرق مدينة حلب. وتادف التي لحقت بها أضرار بالغة خلال أكثر من عقد من الحرب في سورية، تقع على خط جبهة بات يسوده الهدوء، بين قوات النظام والفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة.

وغالبية المدارس الثماني في المنطقة دُمرت بالكامل. لكن واحدة منها أعادت فتح أبوابها هذا الأسبوع أمام 300 تلميذ من القسم الخاضع لسيطرة الفصائل المعارضة من تادف. وتجمع الأطفال في صف معتم لحضور حصة رياضيات.