ملك المغرب يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية الثلاثاء، بينما ما زالت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الجارين.

وقالت الخارجية المغربية في بيان إن الوزير ناصر بوريطة استقبل مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبدالرشيد طبي، الذي سلم «رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس ... لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر». ولم يعلن المغرب بعد عمن سيمثله في هذه الدورة الحادية والثلاثين لقمة الجامعة العربية.

وكانت جريدة الشرق الأوسط ومجلة جون أفريك ذكرتا منتصف سبتمبر أن الملك محمد السادس سيحضر أعمالها شخصيًا. في حين قالت وسائل إعلام مغربية إن المملكة سوف تكون ممثلة برئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

توتر بين الجزائر والمغرب

يكتسي حضور العاهل المغربي في الجزائر أهمية في ظل التوتر بين البلدين الذي بلغ أوجه عندما أعلنت الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياها «بارتكاب أعمال عدائية ... منذ استقلال الجزائر» في 1962، قبل أن تغلق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي. من جانبه، أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع علاقاتها معه، ورفض «مبرراته الزائفة».

وسبق للملك محمد السادس أن دعا الرئيس الجزائري بمناسبة خطاب العرش في يوليو إلى تطبيع العلاقات وفتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ 1994، مجددًا دعوة مماثلة كان وجهها العام الماضي. لكن دعوته لم تلق ردًا من الجانب الجزائري.



تشهد علاقات البلدين توترًا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته حلًا وحيدًا للنزاع. في حين تطالب الجبهة، مدعومة من الجزائر، بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.