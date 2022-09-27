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مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:47 مساء
مصر تسجل حالة إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عربي وافد
جدري القرود (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت مصر تسجيل حالة إصابة بفيروس جدري القرود لمريض من إحدى الدول العربية، قادم من الخارج أول من أمس.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، «تم ثبوت إيجابية مريض من إحدى الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج  يوم ٢٥ سبتمبر  الجاري»، مشيرة إلى أنه جرى عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية له ولمخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت الوزارة أن المريض حالته العامة مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ضمن خطة الوزارة لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية.

أول إصابة بجدري القرود في مصر
وفي 7 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل أول إصابة بمرض «جدري القرود»، لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية.

- مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»

وأوضحت الوزارة حينها، أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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