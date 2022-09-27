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ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:23 مساء
ارتفاع حصيلة غرق مركب المهاجرين قبالة سورية إلى 100 قتيل
صورة وزعها الهلال الأحمر السوري تظهر مسعفين ينقلون جثة من ضحايا مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي غرق قبالة السواحل السورية بعد انطلاقه من شمال لبنان. 23 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية الخميس الماضي، إلى 100 قتيل مع انتشال جثة جديدة كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية.

وحصيلة غرق هذا المركب، تعد بين الأعلى في منطقة شرق المتوسط، وارتفعت تباعا منذ العثور على أول الجثث الخميس الماضي، فيما نجا 20 شخصا فقط من أصل 150 راكبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى100  شخص حتى الآن، وذلك بعد انتشال جثة من عرض البحر مقابل الباصيه في بانياس». وأفادت «سانا» أيضا أن كل الناجين خرجوا من المستشفى.

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كان غالبية الأشخاص على متن المركب الذي انطلق من مدينة طرابلس بشمال لبنان، لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين وبينهم أطفال ومسنون.

«مأساة مؤلمة أخرى»
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان «هذه مأساة مؤلمة أخرى»، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ«تحسين ظروف النازحين قسرا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط».

وأضاف في بيان مشترك، مع وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين والمنظمة الدولية للهجرة «الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية».

والهجرة السرية ليست ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة انطلاق للاجئين خصوصا السوريين والفلسطينيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. لكن وتيرتها ازدادت على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات، والذي دفع لبنانيين إلى المخاطرة بأرواحهم بحثا عن بدايات جديدة.

ويستقبل لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، فروا من الحرب في بلادهم، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن عشرة أطفال لقوا حتفهم في الحادثة وفق تقارير أولية.

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، «دفعت سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية في لبنان العديد من الأطفال والأسر إلى الفقر مما أثر على صحتهم ورفاههم وتعليمهم».

وأضافت في بيان «كما هي الحال في العديد من المناطق في المنطقة، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع هناك، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأكثر هشاشة، بمن فيهم اللاجئين الذين تركوا بلدانهم على أمل الحصول على فرصة أفضل لهم ولأطفالهم».

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 38 مركبا على الأقل يقل أكثر من 1500 شخص غادر لبنان أو حاول الانطلاق منه بشكل غير شرعي بحرا بين يناير ونوفمبر 2021.

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