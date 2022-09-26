Atwasat

البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ويصوت على استقالة الحلبوسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:51 مساء
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ويصوت على استقالة الحلبوسي
متظاهرون يدخلون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء في بغداد. (أ ف ب)
alwasat radio

يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء المقبل، جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي هزت البلاد في 29 أغسطس والاعتصام الذي أقامه مناصرو مقتدى الصدر لفترة وجيزة في محيط المجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر الإثنين.

ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة المقررة في 28 سبتمبر الساعة العاشرة صباحًا (13.00 ت غ)، إجراء عملية تصويت على «استقالة رئيس مجلس النواب» محمد الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري واللاعب السياسي البارز، وفق «فرانس برس».

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكليًا، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.

ويشهد العراق مأزقًا سياسيًا شاملًا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

اقتحام أنصار مقتدى الصدر مجلس النواب
وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 يوليو. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.

وبلغ التوتر ذروته أواخر أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في أجهزة الدولة وتعارض التيار الصدري سياسيًا). وقتل في هذه المعارك أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.

-  المنطقة الخضراء في بغداد.. من منطقة محصنة إلى ساحة اشتباكات أحيانا
-  الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

وأعلن مجلس النواب، في بيان مقتضب الإثنين، عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه الحلبوسي وانتخاب نائب أول له. وقال السياسي السني البارز مشعان الجبوري في تغريدة إن هذه الاستقالة «تهدف إلى الحصول على تجديد الثقة»، وتأكيد الدعم له «عندما يتم رفض الاستقالة».

«الحلبوسي لا يخطط للاستقالة»
بدوره، قال المحلل السياسي سجاد جياد لوكالة «فرانس برس» إن «الحلبوسي لا يخطط للاستقالة، لكن من خلال السماح بتصويت محتمل بالثقة، يتوقع من شركائه منحه دعمًا قويًا يضع حدًا لكل محاولة لإقالته مستقبلًا».

وأضاف الباحث في مركز أبحاث «سنتوري إنترناشونال»، أن هذه طريقة «لترسيخ مكانته كزعيم سياسي للسنة والضغط على الأحزاب الشيعية والكردية للتسريع في تشكيل الحكومة».

ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين، الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبًا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبًا. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي، وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا...
إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف الصدارة

إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف...
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية

القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما

السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام

الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية
7 قتلى في هجوم لحركة الشباب قرب معسكر للجيش بمقديشو
7 قتلى في هجوم لحركة الشباب قرب معسكر للجيش بمقديشو
السودان: ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية
السودان: ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية
السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية
السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية
لبنان يتوقع «عرضا خطيا» لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
لبنان يتوقع «عرضا خطيا» لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
المزيد
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء.. ويصوت على استقالة الحلبوسي
البرلمان العراقي يعقد أول جلسة منذ اشتباكات أغسطس الأربعاء........
ناصر القدوة يستأنف نشاطه السياسي من غزة بعد فصله من «فتح».. ويصف الرئيس الفلسطيني بـ«الشمولي»
ناصر القدوة يستأنف نشاطه السياسي من غزة بعد فصله من «فتح».. ......
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي...
لبنان يتوقع «عرضا خطيا» لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
لبنان يتوقع «عرضا خطيا» لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام...
السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية
السجن 10 أعوام لمالك مجموعة «النهار الإعلامية» الجزائرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط