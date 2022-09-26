لبنان يتوقع «عرضا خطيا» لترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة، الإثنين، أن بيروت تتوقع تلقي «عرض خطي» من الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الرئاسة أن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بوصعب، أطلع الرئيس ميشال عون على محتوى لقائه الأسبوع الماضي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين في نيويورك، وفق وكالة «رويترز».

هوكستين ووساطة بين لبنان وإسرائيل

ويضطلع هوكستين بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل، الخصمان تاريخيا، في مسعى للتوصل إلى تسوية لمسألة ترسيم الحدود البحرية تسمح للجانبين باستكشاف احتياطيات الطاقة البحرية.

ومن شأن التوصل لاتفاق نزع فتيل أحد الأسباب المحتملة للصراع بين إسرائيل وحزب الله، والذي حذر من أي عمليات استكشاف أو استخراج للطاقة من جانب إسرائيل في المياه المتنازع عليها.