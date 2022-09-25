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السودان: ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:14 مساء
السودان: ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية
ضبط أسلحة وذخيرة داخل المياه الإقليمية. (الإنترنت)
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تمكنت عناصر من القوات البحرية السودانية، السبت، من ضبط قارب يستغله 4 مواطنين يمنيين داخل المياه الإقليمية بالقرب من جزر السبعات، وعلى متنه أسلحة وذخيرة.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن القارب كان يحتوي على 90 بندقية كلاشينكوف و162 صندوق ذخيرة رشاش جرنوف و182 صندوق ذخيرة أعيرة متنوعة. وأضاف: «كما كان على متن القارب 43 كرتونة أسلاك متفجر فورتكس، و45 كرتونة فيوز تفجير»، بحسب «سكاي نيوز».

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ونجحت القوات في ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة ومتفجرات يتم تهريبها من قبل عناصر يمنية وسودانية خارجة عن القانون في أوقات سابقة.

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