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7 قتلى في هجوم لحركة الشباب قرب معسكر للجيش بمقديشو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 01:38 مساء
7 قتلى في هجوم لحركة الشباب قرب معسكر للجيش بمقديشو
سيارة إسعاف بالقرب من فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو، 20 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجُرح تسعة آخرون في مقديشو في هجوم انتحاري تبنّته حركة الشباب استهدف معسكرًا للجيش، وفق ما أفاد ضابط عسكري وشهود وكالة «فرانس برس».

وقال الضابط في الجيش عبدالله عدن إن «إرهابيا يائسا فجّر نفسه صباح الأحد قرب مجموعة من المجندين لدى تسجيلهم في معسكر نكنك» الواقع في جنوب العاصمة مقديشو. وأعلن الناطق «مقتل سبعة أشخاص وجرح تسعة آخرين».

وتبنّت الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخوض تمرّدًا ضد الحكومة منذ 15 عاما. وقال شاهد عيان يدعى أحمد غوبي «كنت قريبًا من موقع الانفجار، كان انفجارًا هائلا ورأيت قتلى وجرحى». وقال شاهد آخر يدعى آشا عمر «رأيت عشرة أشخاص على الأقل يجري نقلهم في سيارات إسعاف».

في مطلع سبتمبر قتل مسلحون من حركة الشباب 19 مدنيًا على الأقل في هجوم في وسط الصومال. وكانت الحركة قد شنت قبل أسبوعين هجومًا على فندق في العاصمة مقديشو استمر 30 ساعة وأدى إلى مقتل 21 شخصًا وجرح 117 آخرين.

تسارع وتيرة هجمات حركة الشباب
وتسارعت وتيرة هجمات حركة الشباب منذ انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال في منتصف مايو، وقد وعد في 23 أغسطس بشن «حرب شاملة» للقضاء على الحركة.

وفي 12 سبتمبر، أعلن شيخ محمود أن الحركة ستُستهدف قريبا بهجمات، داعيا المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق سيطرة المتطرفين. بالإضافة إلى حركة الشباب، يتعين على الحكومة التصدي لمجاعة تتهدد الصومال من جراء أكبر موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 40 عاما.

وتشن حركة الشباب منذ 2007 قتالا ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطُردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.

والأربعاء، أعلن الجيش الأميركي أنه قتل 27 عنصرا من حركة الشباب في غارة جوية نفذها دعما لعملية كبيرة من قبل جنود القوات النظامية الصومالية في وسط الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وفي مايو، أمر الرئيس الأميركي جو بايدن باستعادة الولايات المتحدة حضورها العسكري في الصومال لمساعدة السلطات المحلية في محاربة حركة الشباب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأميركية.

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