عودة طالب مغربي محكوم عليه بالإعدام من أوكرانيا بعد وساطة سعودية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الطالب المغربي إبراهيم سعدون، مساء السبت، إلى مطار الدار البيضاء قادمًا من السعودية بعد أكثر من خمسة أشهر من اعتقال القوات الروسية له والحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية بتهمة «القيام بأنشطة مرتزقة»، وفق وكالة «رويترز».

وأفرج عن الطالب إبراهيم سعدون بوساطة سعودية لإطلاق عشرة أسرى لدى السلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك. وشكر والد إبراهيم في تصريحات لوسائل إعلام محلية فور وصوله إلى مطار الدار البيضاء السلطات السعودية والمغربية على مجهوداتهما لإطلاق نجله.

وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت إبراهيم سعدون في أبريل الماضي إلى جانب كل من البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر بعد قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية بمدينة ماريوبول.