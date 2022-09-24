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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل سائقا فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 08:13 مساء
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل سائقا فلسطينيا في الضفة الغربية
قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي سائقا فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة السبت بعد ما وصفه الجيش بأنه «محاولة دهس» في حين أكدت السلطة الفلسطينية أنه حادث سير.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده «حيّدوا» مهاجما «حاول دهسهم»، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن محمد علي حسين عوض (36 عاما) قتل بالرصاص «بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير» جنوب مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، وفق «فرانس برس».

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من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السائق هو محمد علي حسين عوض (36 عاما) من بيت إجزا قرب القدس. وأكدت الوزارة أن «شرطة الاحتلال قد أطلقت النار على الشاب عوض عمدا بهدف قتله بعد أن اصطدمت مركبته بمركبة شرطة في حادث سير» جنوب مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

انتقادات لقوات الاحتلال الإسرائيلي
واتهمت القوات الإسرائيلية بقتل «الفلسطيني الأعزل بدون أن يشكل أي خطر».

وتواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي انتقادات بسبب استخدامها المتكرر للقوة المميتة اثر اشتباهها في وجود تهديدات.ويشهد شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين ونابلس، اضطرابات شبه يومية منذ مارس.

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