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غرق 89 مهاجرا غير شرعي قبالة الشواطئ السورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 04:51 مساء
غرق 89 مهاجرا غير شرعي قبالة الشواطئ السورية
غرق أحد الأشخاص على متن قارب هجرة غير الشرعية. (الإنترنت)
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لقي 89 شخصًا حتفهم في كارثة غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، فيما أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به في عملية التهريب التي أسفرت عن أعلى حصيلة قتلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من لبنان.

ومنذ الإعلان، عصر الخميس، عن غرق المركب قبالة شواطئ طرطوس، الذي راوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصًا من لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين، ترتفع حصيلة الضحايا تباعًا، فيما تم إنقاذ عشرين شخصًا فقط. ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب الذي كانت وجهته ايطاليا، بحسب «فرانس برس».

حصيلة غير نهائية سجلت 89 شخصًا
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن اسكندر عمار مدير الهيئة العامة في مستشفى الباسل الذي نقل إليه الضحايا في طرطوس، أن «في حصيلة غير نهائية بلغ عدد الضحايا 89 شخصًا»، بينما تم إخراج ستة ناجين من المستشفى ولا زال 14 شخصًا يتلقون العلاج بينهم اثنان في العناية المشددة.

وأفاد الإعلام الرسمي السوري أن ارتفاع العدد ناتج عن انتشال المزيد من الضحايا. ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة. وقد عُثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس.

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وشيعت عائلات في لبنان الجمعة ضحاياها، وتسلمت أخرى لبنانية وفلسطينية مساء جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي ليتم دفنهم السبت.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن عشرة أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة وفق تقارير أولية. واعتبرت في بيان أنه «كما هو الحال في العديد من المناطق في المنطقة، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف».

الهجرة غير الشرعية ظاهرة قديمة في لبنان
وليست الهجرة غير الشرعية ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة انطلاق للاجئين خصوصًا السوريين والفلسطينيين باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. لكن وتيرتها ازدادت على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ نحو ثلاث سنوات والذي دفع لبنانيين كثر الى المخاطرة بأرواحهم بحثًا عن بدايات جديدة.

ولم تساهم التدابير التي اتخذتها القوى الأمنية في الحد من الظاهرة. وتُعلن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية مرارًا عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية خصوصًا من منطقتي طرابلس وعكار شمالًا، الأكثر فقرًا في لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه أوقف الأربعاء، شخصًا للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد «اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا».

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: «هذه مأساة مؤلمة أخرى»، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ«تحسين ظروف النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط».

ورحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة
وأضاف في بيان مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة الهجرة الدولية: «الكثيرون يدفع بهم نحو حافة الهاوية». وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو: «لا يجدر بالأشخاص الباحثين عن الأمان أن يجدوا أنفسهم مضطرين لخوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة».

واعتبر المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني أن «لا أحد يصعد على مراكب الموت بسهولة. يتخذ الأشخاص هذه القرارات الخطيرة، ويخاطرون بحياتهم بحثًا عن العيش بكرامة». وأضاف: «علينا أن نفعل المزيد  لمعالجة الشعور باليأس في لبنان والمنطقة».

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