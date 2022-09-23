السجن 3 سنوات لمهاجرين سودانيين تصادموا مع الشرطة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط

حكم القضاء المغربي استئنافيا بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرا سودانيا اعتقلوا اثر صدامات عنيفة قبل ستة أيام من مأساة مميتة على الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في نهاية يونيو، وفق ما أفادت الجمعة منظمة حقوقية.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر ناجي لوكالة «فرانس برس» إنه تمت مقاضاة 12 مهاجرا في وضع غير نظامي خصوصا بتهم «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، والعصيان المرتكب في اجتماع لأكثر من شخصين، والدخول غير القانوني إلى الأراضي الوطنية».

وأضاف ناجي آسفا «إنه حكم قاس للغاية وغير متوقع علما أنه في الطور الابتدائي حُكم عليهم بالسجن 11 شهرا».

واعتقل هؤلاء المهاجرون في 18 يونيو بعد صدامات مع قوات الأمن المغربية في غابة قرب جيب مليلية، بحسب الناشط المتخصص في قضايا الهجرة. وجاءت الاعتقالات قبل ستة أيام من محاولة دخول نحو 2000 مهاجر في 24 يونيو إلى مليلية بالقوة من معبر الناظور الحدودي.

تسببت تلك المأساة في مقتل 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية - 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب - ما اثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.