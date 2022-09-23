وزير الخارجية السعودي: تصريح لابيد عن حل الدولتين «إيجابي» إذا ترجم إلى أفعال

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتلفزيون العربية يوم الجمعة إن تصريح رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد بخصوص حل الدولتين «إيجابي» إذا ترجم إلى أفعال.

وأضاف الأمير فيصل أن السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقما ذكرت وكالة «رويترز».

عباس للأمم المتحدة: إسرائيل لم تعد «شريكا» من أجل السلام

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الأمم المتحدة أن إسرائيل تعرقل عمدا التقدم باتجاه التوصل إلى حل الدولتين ولم يعد من الممكن اعتبارها شريكا يمكن الوثوق به في عملية السلام.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام»، وفق وكالة «فرانس برس».