لبنانيون حلموا بتعليم أطفالهم بين ضحايا المركب الغارق قبالة سورية

القاهرة - بوابة الوسط

عندما حسم قراره بالهجرة غير الشرعية مع أسرته الصغيرة، لم يتخيل مصطفى ميستو، كما يروي أقرباؤه، أن الموت سيكون لهم بالمرصاد، جل ما حلم به سائق سيارة الأجرة أن يطعم أطفاله ويعلمهم بعدما ضاقت بهم سبل العيش في لبنان.

مصطفى هو أحد ضحايا قارب الموت، الذين عثرت عليهم السلطات السورية الخميس، بعد غرق مركبهم الذي انطلق من شمال لبنان وعلى متنه عشرات المهاجرين، غالبيتهم من اللبنانيين واللاجئين السوريين، وفق وكالة «فرانس برس».

في باب الرمل، أحد أفقر أحياء مدينة طرابلس شمال لبنان، تبكي العائلة على مصابها، بعدما تبلغت أن مصطفى قضى غرقا مع أطفاله الثلاثة بينما نجت زوجته.

ويقول جهاد المانع، قريب مصطفى، لوكالة «فرانس برس»، «لم يذهب في نزهة إلى الخارج أو لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، لم يكن حلمه الحصول على جنسية أخرى، بل أن يسجل أولاده في مدرسة ويطعمهم».

حصيلة الضحايا الأعلى

ولم تتضح بعد ملابسات غرق المركب الذي تراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصا، جرى العثور على جثث 73 منهم على الأقل حتى الآن، وإنقاذ عشرين، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وتعد حصيلة الضحايا الأعلى، منذ أن نشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان، التي بدأها لاجئون سوريون وفلسطينيون يبحثون عن بدايات جديدة، قبل أن ينضم إليهم لبنانيون، غالبيتهم من شمال لبنان، أنهكتهم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وغادر مصطفى مع عائلته، بعدما دفع مبلغا يتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف دولار، مقابل كل شخص لمهربين، كما يروي المانع، وجمع المبلغ المطلوب بعدما باع سيارته واستدان مالا من إخوته وباعت والدته مصاغها.

ولم تتمكن العائلة من معرفة الوجهة التي كان سيسلكها القارب قبل غرقه، وينتقد أفرادها بشدة المسؤولين خصوصا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتحدر من طرابلس، والذي تحاول عبثا التواصل معه منذ وقوع الفاجعة.

ويسأل المانع بانفعال «أين المعنيين؟ لا نعلم ما إذا كان أولادنا موتى أم أحياء».

«سأغادر حتى لو سأموت»

منذ شيوع نبأ غرق المركب، يتوافد الأقرباء والأصدقاء إلى منزل العائلة المفجوعة، بينهم عمر ميستو، صديق مصطفى منذ الطفولة، الذي يقول لـ«فرانس برس»، «الفقر والوضع المعيشي جعلا مصطفى يغادر لبنان»، وينقل عنه قوله باستمرار «سأغادر حتى لو كنت سأموت.. إما أن أصل أو أموت».

وبدأت عائلات في لبنان الجمعة تشييع قتلاها، بينهم عائلة التلاوي، إذ غادر وسام التلاوي مع زوجته وأطفالهما الأربعة على متن المركب، لتتبلغ العائلة نجاته، بينما توفيت ابنتاه (خمس وتسع سنوات) ولا تزال زوجته مع طفلين آخرين في عداد المفقودين.

وتسلمت العائلة، وفق أحمد، شقيق وسام، جثة الطفلتين، وجرى تشييعهما في مسقط رأسيهما في منطقة عكار (شمال).

ويتلقى وسام العلاج حاليا في مشفى الباسل في مدينة طرطوس، مع 19 شخصا آخرين ممن جرى إنقاذهم من البحر.

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ويقول أحمد لـ«فرانس برس» عبر الهاتف «استيقظنا الخميس ولم نجد شقيقي، العامل في شركة تنظيفات».

ويضيف «لم يقو على تأمين قوت يومه وتعليم أطفاله، فكلفة تسجيل كل ولد في المدرسة تبلغ 10 ملايين ليرة».

وينتقد بشدة غياب السلطات اللبنانية، ويسأل بغضب «أين الدولة؟، لم نتلق اتصالا من أي جهة بعد، ولم يكلف مسؤول نفسه بالذهاب إلى سورية لمتابعة الملف».