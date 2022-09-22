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العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 08:59 مساء
العثور على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة السواحل السورية
صورة للبحر قبالة ساحل مدينة طرطوس الساحلية السورية، (أرشيفية: الإنترنت)
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عثرت السلطات السورية على جثث 34 مهاجرا قضوا غرقا قبالة مدينة طرطوس الساحلية في شمال غرب البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان «ارتفع عدد ضحايا غرق المركب إلى 34 شخصا، إضافة إلى 20 شخصا يتلقون العلاج في مشفى الباسل في طرطوس».

وكانت وزارة الصحة السورية قد أشارت في وقت سابق إلى مصرع 28 مهاجرا وإصابة 15، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل العمل بحثا عن عشرات المفقودين، إثر انقلاب زورق بحري مقابل جزيرة أرواد السورية، حيث لا يزال مصير نحو 100 شخص مجهول حتى اللحظة.

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