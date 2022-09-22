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غرق 15 مهاجرا قبالة الشواطئ السورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 06:01 مساء
غرق 15 مهاجرا قبالة الشواطئ السورية
انتشال مهاجرين بعد غرق زورق هجرة ينقلهم بالبحر المتوسط (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، العثور على 15 شخصا متوفين قبالة الشواطئ السورية بعد أيام على انطلاق زورق ينقلهم من شمال لبنان.

وقال المدير العام للموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي في بيان: «كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري (...) مقابل منطقة المنطار وجزيرة أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

15  حالة وفاة و8 ناجين
وأشار إلى العثور على 15 وفيات، وثمانية ناجين، ونقل عنهم قولهم إن الزورق انطلق من لبنان (منطقة المنية - شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة، وكان على متن الزورق ركاب من جنسيات عدة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن «عدد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى الباسل بطرطوس بعضهم فارق الحياة وآخرون يتم إسعافهم من قبل الكوادر الطبية إثر غرق مركبهم عند الحدود اللبنانية السورية».

وقال رئيس منظومة الإسعاف، فراس حسامو، اليوم الخميس، «إن سيارات الإسعاف لا تزال تنتظر قدوم آخرين ممن جرى انتشالهم من البحر على شاطئ جزيرة أرواد».

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