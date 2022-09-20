Atwasat

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:51 مساء
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
راشد الغنوشي يحيي أنصاره لدى خروجه من مقر النيابة العامة في تونس. (أ ف ب)
alwasat radio

مثُل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق الثلاثاء لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم «تسفير المتطرفين» من تونس إلى سورية والعراق.

وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الإثنين للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، غير أنه لم يجر التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة، بينما جرى «الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب»، على ما أفاد محاميه سمير ديلو «فرانس برس» في وقت سابق.

حركة النهضة تندد بظروف التحقيق
ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي  إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن «الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارًا ظالمًا».

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها «تعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان».

شهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدَّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

-  القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»
-  تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

تحقيق في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد
واستُدعي الغنوشي (81 عامًا) في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27  يونيو قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي جرى إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات و«الوقت لم يحن بعد»
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات ...
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في...
تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب
تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب
سفارة طهران ببيروت: إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين
سفارة طهران ببيروت: إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى ...
القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»
القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»
مصر تسجل أول إصابة بـ«جدري القرود»...
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق
مقتل 5 جنود سوريين في هجوم جوي إسرائيلي على دمشق...
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية...
المزيد
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير ......
اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية عقب عملية اعتقال ناشطين في «حماس»
اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية عقب عملية اعتقال ناشطين في ......
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»...
القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»
القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»...
سفارة طهران ببيروت: إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين
سفارة طهران ببيروت: إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط