القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي في قضية «تسفير جهاديين»

القاهرة - بوابة الوسط

أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء، استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ«تسفير جهاديين» من تونس إلى سورية والعراق.

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو لوكالة «فرانس برس» «بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء».

بالمقابل قرّرت هذه الوحدة «التحفّظ» على العريّض لاستكمال التحقيق معه، بعدما استجوبته «لساعات»، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل لـ«فرانس برس».

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ«ظروف التحقيق (...) وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان».

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب

وعند وصول العريّض، وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب» بالعاصمة تونس، هتف بضع عشرات من أنصار الحزب «حريات دولة البوليس انتهت».

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي، قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية نفسها.

ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد «إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها، بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه».

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي، في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

أزمة سياسية عميقة

وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد، الذي أقر إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، لا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.