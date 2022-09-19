سفارة طهران ببيروت: إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الإيرانية في بيروت لتلفزيون «المنار» اللبناني، الإثنين، إن إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين للمساعدة في تشغيل محطات توليد الكهرباء هناك، وذلك في الوقت الذي يزور فيه وفد لبناني طهران لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة.

وقال ناطق باسم وزارة الطاقة اللبنانية إن الوزارة لا تعلم ما إذا كان قد تم إبرام صفقة لاستيراد الوقود، لكنه قال إن بلاده ترحب بأي «هبة» من أي مكان، بحسب «رويترز».

تزويد الدولة اللبنانية بالوقود في شكل «هبة»

وكان مصدران حكوميان قالا لـ«رويترز» هذا الشهر إن إيران اقترحت في وقت سابق تزويد الدولة اللبنانية بالوقود في شكل «هبة» في محاولة لتجنب العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني. وقالت السفارة إن لبنان وإيران يبحثان أيضًا بناء محطات جديدة للطاقة وإصلاح شبكات الطاقة الكهربائية.

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وفي حالة إتمام صفقة الوقود، فسيكون ذلك أول ما ترسله إيران مباشرة إلى الدولة بعد أن أرسلت في السابق البعض إلى حليفتها جماعة «حزب الله»، وهي حركة مسلحة قوية تشارك في الحكومة الائتلافية في لبنان.

لبنان يعاني انقطاع التيار الكهربائي

ويعاني لبنان انقطاع التيار الكهربائي منذ عقود، لكن الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019 استنزف مالية الدولة، مما أدى إلى تباطؤ واردات الوقود للمحطات الحكومية.

وقد أدى ذلك إلى عدم وصول الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين فقط يوميًا، وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت أسعارها مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.