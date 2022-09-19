Atwasat

تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 06:51 مساء
تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب
صورة مركبة لراشد الغنوشي رئيس حزب «النهضة» الإسلامي المعارض، والقيادي بالحزب علي العريض. (الإنترنت)
alwasat radio

مثل راشد الغنوشي رئيس حزب «النهضة» الإسلامي المعارض، والقيادي بالحزب علي العريض، يوم الإثنين، أمام قسم شرطة للتحقيق فيما قال حزبه إنها شبهات تتعلق بالإرهاب.

وتجمع عشرات المتظاهرين، بينهم محامون ونشطاء سياسيون، أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة احتجاجًا على استجواب الغنوشي الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان، بحسب «رويترز».

وهتف بعضهم «حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي». وردد آخرون «يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد».

«إرسال جهاديين إلى سورية»
وقال مسؤولون في حزب «النهضة» السبت، إن الشرطة ستستجوب الغنوشي وعلي العريض وهو رئيس وزراء سابق؛ للاشتباه في «إرسال جهاديين إلى سورية»، لكن دون الإدلاء بتفاصيل. ولم تدلِ السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.

وألقت السلطات، الشهر الماضي، القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة «النهضة» بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد. وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بـ«النهضة» وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يعرف في تونس بقضية «تسفير المتطرفين الى سورية».

-  الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
-  الغنوشي.. من سطوة النفوذ السياسي في تونس إلى ثنايا المعارضة

وكان زعيم «النهضة» من المؤثرين في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث انضم حزبه إلى عدة حكومات ائتلافية متعاقبة. وعندما سيطر سعيد على معظم السلطات الصيف الماضي وأغلق البرلمان، اتهمه الغنوشي بانقلاب مناهض للديمقراطية، وهو أمر نفاه الرئيس.

«محاولة جديدة لاستهداف المعارضين»
وقال الغنوشي بحسب «رويترز»، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن التحقيق «محاولة جديدة لاستهداف المعارضين وخطوة جديدة للإقصاء». وقال العريض الذي شغل أيضًا منصب وزير الداخلية، للصحفيين، إنه لم يُبلغ رسميًا بسبب استدعائه، لكن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال جهاديين إلى سورية.

وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سورية والعراق العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية. وقتل الكثيرون هناك، بينما فر آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

وقال العريض: «كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها»، مشيرًا إلى أن «الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع، والمشاكل الكثيرة في البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إرث الاستعمار البريطاني حاضر في عدن
إرث الاستعمار البريطاني حاضر في عدن
مقتل ثلاثة أشخاص في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني
مقتل ثلاثة أشخاص في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
«رايتس ووتش»: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في «مراحلها الأخيرة»
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل...
المزيد
تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق بالإرهاب
تونس.. التحقيق مع الغنوشي والقيادي علي العريض بتهم تتعلق ......
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة الطاقة في أوروبا
المستشار الألماني يزور السعودية وقطر والإمارات وسط أزمة ......
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات و«الوقت لم يحن بعد»
جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات ......
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في «مراحلها الأخيرة»
الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ......
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط