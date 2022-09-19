جامعة الدول العربية: الجزائر لم تشترط عودة سورية للاجتماعات و«الوقت لم يحن بعد»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجزائر لم تشترط عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية.

وأوضح حسام زكي، خلال حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن حضور سورية لم يكن شرطا جزائريا، لكنه لفت إلى أن الجزائر عبرت عن رغبتها في أن تشهد القمة العربية المقبلة عودة سورية لإعادة «اللحمة العربية المفتقدة الآن».

وتابع السفير حسام زكي قائلا إن الرغبة في عودة سورية ليست جزائرية فقط، «بل هناك دول عربية أخرى ترغب في ذلك، لكن عمليا العقبات لا تزال موجودة في طريق تحقيق هذه الرغبة».

«الوقت لم يحن بعد لعودة سورية والأمر يحتاج إلى توافق»

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبوالغيط، خلال زيارته للجزائر، تحدث طويلا حول الموضوع وحصل تشاورات وكانت نتيجتها أن الوقت لم يحن بعد لعودة سورية والأمر يحتاج إلى توافق.

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وقبل أيام، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن غياب سورية عن القمة العربية جاء برغبتها وليس بقرار من الجامعة.

وأكد أن «القيادة السورية لم ترغب يوما في تأجيل القمة العربية أو في طرح شروط معينة، وإنما من باب الحرص على نجاح القمة لا يريدون أن تحتل مسألة سورية جزءا من اهتمامات الحاضرين».