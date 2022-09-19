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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 12:12 مساء
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أميركية في سورية
جنود أميركيون يشاركون في تمرين عسكري بمحافظة الحسكة شمال شرق سورية. 7 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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قالت القيادة المركزية الأميركية، إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للجيش الأميركي في شمال شرق سورية، لم يصب القوات الأميركية أو قوات التحالف أو أي معدات.

وأوضحت القيادة في بيان اليوم الإثنين، أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة الأحد، وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات، وفق «يورو نيوز».

أعمال عنف بين الجيش الأميركي ومسلحين
واستُهدفت قاعدة القرية الخضراء أغسطس الماضي في أعمال عنف بين الجيش الأميركي ومسلحين مدعومين من إيران، مما أسفر عن إصابة عسكري أميركي واحد على الأقل بشكل طفيف، وأثار الحادث ردا أميركيا أسفر عن مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا الهجمات.

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وقالت القيادة المركزية إنها تحقق في أحدث هجوم فاشل وقع في نحو الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في سورية (16:05 بتوقيت غرينتش).

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