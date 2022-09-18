مقتل ثلاثة أشخاص في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني

القاهرة - بوابة الوسط

شنت تركيا غارات جوية عدة، الأحد، على مواقع للجيش السوري وقوات كردية في شمال سورية ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات مواقع لقوات النظام وقوات سورية الديمقراطية في منطقة قره موغ ومناطق أخرى في ريف مدينة كوباني التي يسيطر عليها الأكراد شرق حلب، كما ذكر المرصد السوري الذي يتخذ بريطانيا مقرا، وفق «فرانس برس».

سلسلة عمليات عسكرية عبر الحدود

وأضاف المرصد الذي يعتمد على شبكة من المصادر داخل سورية، أن القتلى الثلاثة هم من الجنود السوريين، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرًا لسقوط جرحى بعضهم في حال خطرة. ويذكر أن المنطقة شهدت قبل القصف الجوي التركي استهدافًا للأراضي التركية من المنطقة نفسها التي تعرضت للقصف، بحسب المرصد.

والشهر الماضي حذرت الحكومة السورية من أنها سترد على أي هجمات مباشرة تركية تستهدف قواتها. وجاء التحذير بعد غارة تركية منتصف أغسطس على موقع للجيش السوري قرب كوباني أدت إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

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وشنت تركيا منذ العام 2016 سلسلة عمليات عسكرية عبر الحدود ضد القوات الكردية وتنظيم «داعش»، لكن هذه العمليات نادرًا ما أدت إلى مقتل عناصر من الجيش السوري. وكانت أنقرة قد صعّدت هجماتها في مناطق سيطرة الأكراد منذ فشل القمة مع إيران وروسيا في 19 يوليو في إعطائها الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم إرهابيين.

وقف عملية عسكرية تركية جديدة

وانتشرت قوات النظام السوري في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد بالقرب من الحدود مع تركيا كجزء من الاتفاقات التي هدفت إلى وقف عملية عسكرية تركية جديدة.

والأسبوع الماضي قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة إن «عملية برية تركية أخرى» لا تزال تشكل تهديدًا في شمال سورية، وسط «استمرار التعبئة والقتال» بين القوات التركية وخصومها الأكراد.

وحذر رئيس اللجنة باولو بينيرو من أن «سورية لا تستطيع تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع، لكن هذا هو ما قد تتجه إليه».