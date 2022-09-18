إرث الاستعمار البريطاني حاضر في عدن

القاهرة - بوابة الوسط

عند مدخل مستشفى الجمهورية الحكومي في عدن، لوحة قديمة تذكِّر بأن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وضعت حجر الأساس لهذا المستشفى، خلال زيارة المدينة التي تعاني آثار حرب مدمرة تعصف بالبلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وتبدو اللوحة التي يكسوها الصدأ اليوم شاهدة على زمن الاستعمار البريطاني لعدن، الذي انتهى العام 1967، فيما زارت الملكة «مستعمرة عدن» بعد أقل من عام على تتويجها في أبريل 1954 برفقة زوجها الأمير فيليب، بحسب وكالة فرانس برس.

وبينما وضع المستشفى في حالة يرثى لها، هناك عدد كبير من الأقسام، لا توجد فيها إضاءة، كما يفتقر الطاقم الطبي إلى المحاليل المخبرية ومعدات مختلفة وأسرة حديثة.

وقبل سبعة عقود، بثت «باثي نيوز» مشاهد لزيارة الملكة إليزابيث الثانية برفقة الأمير فيليب، التي قامت بجولة في عدن وحضرت عرضًا عسكريًا.

وأعلنت بريطانيا العظمى في الثلاثينات من القرن الماضي عدن «مستعمرة للتاج البريطاني»، بينما ما زالت آثار الاستعمار البريطاني حاضرة في المدينة، ومن بينها «ساعة بيغ بن الصغرى» التي لم تعد تعمل.

وتقول أستاذة التاريخ في جامعة عدن، الدكتورة أسمهان العلس، التي تشغل أيضًا منصب الأمينة العامة للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار لوكالة «فرانس برس»، «في سنوات الاستعمار البريطاني لعدن، حظيت المدينة بجملة من (مشاريع) التحديث والتهيئة لعدن لتصبح مستعمرة بريطانية (..)، وشملت هذه السياسة جملة واسعة من مجالات الإدارة وتخطيط المدينة والتعليم والنشاط الاقتصادي والاجتماعي».

وبحسب العلس فإن «آثار هذه السياسة تركت ملامحها (..) لكنها لم تستهدف كل طموحات وتطلعات هذا المواطن».

«تمجيد» الاستعمار وتوحيد اليمن

وفي العام 1967، استقل جنوب اليمن بعد ثورة مسلحة بدأت العام 1963 ضد البريطانيين الذين كانوا يسيطرون على عدن، فيما يحيي اليمنيون في 14 أكتوبر كل عام ذكرى الثورة.

وتركَّز الخطاب السياسي في تلك الفترة في أوساط القوميين في الشمال والاشتراكيين في الجنوب، الذين أسسوا النظام الماركسي الوحيد في العالم العربي، على أساس هدف واحد هو توحيد اليمن، وتحقق ذلك في 1990.

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وبعد وفاة الملكة، كتب العضو في المجلس الرئاسي اليمني ورئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أكثر القوى الجنوبية نفوذًا والمنادي بالانفصال، عيدروس الزبيدي في تغريدة على «تويتر»: «نعزي الشعب البريطاني الصديق بوفاة رمز الحكمة والتسامح، نؤكد حرصنا على ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربط شعبنا في الجنوب بالمملكة المتحدة الصديقة».

الأمر انعكاس لسوء الوضع

وبينما يسود الحنين لدى بعض السكان لأيام الاستعمار البريطاني، يتذكر محمد قاسم نعمان (72 عامًا)، الذي شارك في العمل الطلابي في الاتحاد الوطني لطلبة الجنوب اليمني ضد الاستعمار، أن الأمر انعكاس لسوء الوضع حاليًا في البلاد.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء، منذ بدء هجومهم في 2014، فيما تسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

ويقول نعمان الذي يشغل منصب رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان لوكالة «فرانس برس» إن «الذين يمجدون الفترة التي تواجد بها البريطانيون في عدن، إما شباب لم يعرفوا ما الذي كان يحصل في عدن والجنوب في حينه، أو بعض كبار السن كرد فعل للواقع الذي نعيشه الآن وهو متعب كثيرًا».

ويضيف: «الاستعمار بكل أشكاله يمس حق الإنسان وحريته وحياته كإنسان. لم يكن هناك استعمار احترم الإنسانية (..) طبيعة الاستعمار أنه يسعى فقط لحماية مصالحه».