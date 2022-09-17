Atwasat

أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف 226 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 سبتمبر 2022, 03:38 مساء
أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف 226 شخصا
مخيم الهول الخاضع للإدارة الذاتية الكردية. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت قوات الأمن الكردية، السبت، انتهاء عملية أمنية نفذتها على مدى ثلاثة أسابيع ضد مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سورية، وأسفرت عن توقيف أكثر من 220 شخصًا.

ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي نحو 56 ألف شخص نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، بحسب «فرانس برس».

وأفادت القوات الكردية (الأسايش) في بيان عن «انتهاء» العملية الأمنية بتوقيف «226 شخصًا من بينهم 36 امرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب» التي شهدها المخيم في الأشهر الأخيرة. وقالت إنها عثرت على «25 خندقًا ونفقًا»، وصادرت أسلحة وأدوات تعذيب وأجهزة اتصالات.

وأطلقت هذه القوات في 25 أغسطس، بمساندة من قوات سورية الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة في المخيم «إثر ازدياد عمليات القتل والتعذيب التي نفذتها الخلايا الإرهابية بحق قاطني المخيم».

تحرير فتاتين إيزيديتين «من قبضة نساء داعش»
وأحصت الأمم المتحدة أواخر يونيو مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم عدد كبير من النساء، منذ مطلع العام 2021 في المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية الكردية ويقع على بُعد عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.

وذكرت «الأسايش» أن التنظيم اعتمد «بشكل خاص على النساء والأطفال (...) للحفاظ على فكره ونشره» في المخيم. واتهمت النساء التابعات له بـ«استخدام الموارد والمنتجات المقدمة، بشكل خاص تحويل الأموال والاتصالات في نقل المعلومات وتحريض الخلايا وربطها مع بعضها داخل المخيم وخارجه».

-  القوات الكردية تعتقل عشرات الأشخاص على صلة بـ«داعش» في مخيم الهول
-  تنظيم «داعش» يهدد المنظمات الإنسانية بمخيم الهول السوري

وتمكنت القوات الكردية خلال العملية من تحرير فتاتين إيزيديتين «من قبضة نساء داعش المتشددات، ونقلتهما إلى بيئة آمنة»، عدا عن إطلاق أربع نساء عُثر عليهن «مقيدات بالسلاسل».

ويضمّ المخيم قرابة عشرة آلاف أجنبي من أفراد عائلات التنظيم، يقيمون في قسم خاص قيد حراسة مشددة. وكررت السلطات الكردية مطالبة الدول باستعادة رعاياها و«عدم تركهم عرضة للاستغلال والتجنيد» من قبل التنظيم.

أوضاع «كارثية» في مخيم الهول
 وغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع «كارثية» خصوصًا في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها. كما لم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة «الإرهابين» القابعين في سجونها.

وناشدت القوات الكردية السبت «الأطراف الدولية المعنية رؤية العلاقة العضوية التي ربطت خلال الفترة الماضية بين أجهزة الاستخبارات التركية وخلايا التنظيم داخل وخارج المخيم»،  وأشارت إلى «تورط بعض موظفي المنظمات وبشكل خاص موظفي منظمة بهار في إدخال الأسلحة والأموال وتهريب عناصر ونساء داعش».

والمنظمة المذكورة هي منظمة غير حكومية تتخذ من تركيا مقرًا. وقد تأسست وفق موقعها الإلكتروني العام 2012 من قبل سوريين عاملين في المجال الطبي، ممن فروا من الحرب في سورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة

المنتخب الأولمبي السوداني يختتم معسكره التدريبي ببنغازي لمواجهة ليبية جديدة
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران

البيت الأبيض يدين وفاة امرأة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا

تفاصيل جديدة في محاكمة المتهمين بخطف «إل هيبلو» لمنع عودتها إلى ليبيا
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)

الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد

5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»

جريدة «الوسط»: الملف الليبي إلى طاولة «برلين 3»
كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا

كوريا الجنوبية تخصص 400 ألف دولار للتدريب المهني في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»
سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا ...
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى 14 قتيلًا بعد انتشال آخر جثة
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى 14 قتيلًا بعد انتشال آخر جثة
«إسرائيل» تستعد لربط حقل غاز «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان بشبكتها
«إسرائيل» تستعد لربط حقل غاز «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان ...
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في جنوب لبنان
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في جنوب ...
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام الحسين
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام الحسين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
المزيد
أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف 226 شخصا
أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف ......
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء في العراق
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء ......
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث ......
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام الحسين
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام ......
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في جنوب لبنان
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط