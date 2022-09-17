أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا أكثر من 21 مليون شخص من أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، السبت، أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء المقدّسة في وسط العراق، وهي مناسبة دينية هامة عند المسلمين الشيعة، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية.

وتعدّ هذه المناسبة من أكبر التجمّعات الدينية في العالم ويحيي خلالها المسلمون الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في العراق وإيران، ذكرى أربعين مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وتتحوّل كربلاء التي تضمّ مرقدي الإمام الحسين وأخيه العبّاس، إلى وجهة مهمّة بالنسبة للشيعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعد عامين هيمنت عليهما جائحة كورونا، توافد هذا العام أكثر من 21,2 مليون شيعي إلى المدينة الواقعة في وسط العراق في الأيّام الأخيرة، بحسب أرقام نشرتها العتبة العباسية.

ومن بين هؤلاء 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية، فيما شارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين، بلغ 3 ملايين شخص، وفق طهران.

وتجمّع الزوار من نساء ورجال في الساحة الواقعة بين مرقدي الإمام الحسين والعباس، متشّحين بالسواد ومرددين الصلوات السبت، فيما قامت مجموعة من الرجال باللطم على صدورهم.

ويقول الشرطي مهنّد نور حسين، 36 عاماً، والذي جاء إلى كربلاء من جنوب العراق «هنا أشعر براحة نفسية.. حتى في الأيام العادية، إذا شعرت بضيق، آتي إلى هنا لزيارة الإمام الحسين، أفضفض، وأعود».

أناشيد دينية وصلوات

وعلى وقع الأناشيد الدينية والصلوات، جال زوّار قادمون من لبنان وتركيا ببطء حول المرقدين وفي الساحة الواصلة بينهما، ورفع الزوّار الأعلام السوداء ولافتات خطّ عليها اسم الإمام الحسين.

ومنذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، إثر الغزو الأميركي، تشهد المشاركة في زيارة الأربعين ارتفاعاً مطّرداً.

ويشرح الباحث أليكس شمس من جامعة شيكاغو، المختصّ في الشيعية السياسية في العراق وإيران، أنه «بالنسبة للشيعة العراقيين، يشكّل ذلك تعبيراً عن حريتهم بعد سنوات من الديكتاتورية، وانعكاساً لفخرهم بهويتهم الشيعية».

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وتدور الزيارة هذا العام وسط سياق سياسي متوتّر في العراق، فبعد نحو عام على انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية، لا يزال القطبين الشيعيين الكبيرين في البلاد على خلاف بشأن إمكانية حلّ البرلمان وتسمية رئيس جديد للحكومة.

وتطورت الأزمة إلى مواجهات مسلّحة أواخر أغسطس في بغداد، بين مناصري رجل الدين مقتدى الصدر والقوات الأمنية وقوات من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة شيعية باتت منضوية في أجهزة الدولة، وقتل 30 شخصًا على الأقلّ من مناصري الصدر خلال المواجهات.