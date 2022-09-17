العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عمان، اليوم السبت، في طريقه إلى لندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية التي تقام الإثنين، وفق ما أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وصباح الإثنين، سيُنقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية ضمن مسيرة إلى دير ويستمنستر، حيث ستُقام مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، وستكون الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل العام 1965.

ووُجهت دعوة لحضور الجنازة لألفي شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، والامبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

دفن إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج

وستُدفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن، إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.

وأضاف بيان الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله، سيتوجه بعد زيارة لندن إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من الشهر الجاري، وسيلقي خطابًا.

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وبحسب البيان، سيعقد الملك في نيويورك عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، «لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات».