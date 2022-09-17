ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في عمان إلى 14 قتيلًا بعد انتشال آخر جثة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان بالأردن إلى 14 قتيلًا، بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض، كما أفاد مصدر أمني أردني السبت.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، «بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب مصدر طبي، فإن الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَين لاثنتين من بناتها في الأيام السابقة، مضيفًا «بحسب كشف الاستقصاء عن المتواجدين داخل البناية السكنية، فقد جرى الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين»، مشيرًا إلى أنه «لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين».

المبنى واقع في منطقة جبل اللويبدة

وحتى الجمعة، وبعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

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ويبدو أن مسؤول المبنى كان يقوم بعمليات صيانة عندما انهار، وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، بعد أن أسند إليهم «جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء».

وتعد منطقة جبل اللويبدة، حيث يقع المبنى من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان، ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.