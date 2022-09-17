سعيّد يصدر مرسوما يقضي بالسجن 5 سنوات على كل من ينشر «أخبارا كاذبة»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسومًا يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر «أخبارا كاذبة» أو «إشاعات» عبر الإنترنت.

وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 50 ألف دينار تونسي (15.500 يورو) بحق أي شخص «يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال «بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر»، بين المواطنين، وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة «مضاعفة» في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

انتقادات وأسف لـ«تراجع» الحريات في تونس

وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.

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وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ«تراجع» الحريات في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 يوليو 2021، في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ«الربيع العربي» في العام 2011.

وحذر الاتحاد الوطني للصحفيين في تقرير نُشر مطلع مايو من «تهديدات خطيرة» لحرية الصحافة في البلاد.