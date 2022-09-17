مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

ندد مؤسس فرقة «مياس» ومصمم رقصاتها، نديم شرفان، بعد الفوز في نهائي برنامج «أميركا غات تالنت»، بالطبقة السياسية اللبنانية، داعيًا منذ لحظة وصوله إلى بيروت الجمعة إلى قيام «ثورة» في لبنان.

واستقبل عشرات من أقارب الراقصات، الفرقة بالورود في مطار بيروت. وتسمّر آلاف اللبنانيين أمام شاشات التليفزيون لمتابعة وصول الفرقة التي شكّلت مصدر فخر لهم في وقتٍ تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

وقال شرفان لوكالة «فرانس برس» في المطار «نحنا لسنا في حاجة إليكم (السياسيين). نحن فرقة ميّاس استطعنا رفع اسم لبنان من دونكم»، معبّرًا عن استياء اللبنانيين جراء الوضع السياسي في بلادهم.

لحظة نادرة من الوحدة في لبنان

وشكّل انتصار الفرقة لحظة نادرة من الوحدة في لبنان الذي يُعاني أسوأ أزماته منذ تأسيسه. وفي مؤشر إلى تزايد السخط الشعبي جراء الوضع في البلاد، اقتحم مودعون لبنانيون الجمعة خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة، في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة. وأضاف شرفان أن المواطنين «يجب أن يحطموا البنوك كلها وأن يقلبوا البلاد رأسًا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين».

بلغت قيمة الجائزة التي فازت بها فرقة «ميّاس» مليون دولار بعد حصدها المركز الأول في نهائيات «أميركا غات تالنت» فضلًا عن فرصة أتيحت لها لتقديم عرض في لاس فيغاس. وتابع شرفان متوجهًا إلى الطبقة السياسية «واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء».