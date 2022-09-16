ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى في الأردن إلى 13

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات الأردنية اليوم الجمعة إن عدد وفيات انهيار مبنى سكني في العاصمة عمان هذا الأسبوع ارتفع إلى 13، بعد العثور على مزيد من الجثث.

وكان 25 شخصا على الأقل في مبنى سكني متداع في حي اللويبدة في عمان عندما انهار يوم الثلاثاء. وعمل رجال الإنقاذ منذ ذلك الحين على إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة يائسة للبحث عن ناجين، وفق وكالة «رويترز».

انتشال ثلاث جثث أخرى في الأردن

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مديرية الأمن العام قولها يوم الجمعة إنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض، مضيفة أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الواقعة. ويشارك أكثر من 350 من عمال الدفاع المدني بجانب طائرات مسيرة وكلاب بوليسية في عملية الإنقاذ، والتي ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنها ستتواصل حتى يتم التعرف على مصير جميع من كانوا في المبنى.

وأمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق، بينما ألقى المسؤولون باللوم على تدهور حالة البناية.