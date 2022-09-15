معجزة تعيد رضيعة من الموت في الأردن.. عمرها 4 أشهر وظلت تحت الأنقاض أكثر من 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

«عادت من الموت».. ماذا لو كان الحال كذلك بالنسبة لطفلة عمرها أربعة أشهر، سيطير الأهالي فرحا، وينتاب الذهول المتابعين الذين سيصل بهم الحال إلى حد وصف الأمر بالمعجزة.. هذا بالضبط ما حدث في الأردن، حيث جرى انتشال الطفلة «ملاك»، وهي على قيد الحياة بعد أن بقيت أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض.

كاد الأردنيون لا يصدقون الخبر عندما رأوا الطفلة الرضيعة ذات الأربعة شهور تخرج على أيدي عمال الإنقاذ من بين ركام مبنى منهار في عمان، ظلت عالقة تحته لأكثر من يوم كامل، حسبما رصدت وكالة «فرانس برس» في تقرير اليوم الخميس.

مقتل 10 أشخاص ومحاولات الانتشال متواصلة

وتسبب سقوط المبنى بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينما لا يزال العمل جاريا على محاولة انتشال جثث أو أحياء.

وتروي والدة الطفلة إسراء رائد (26 عاما) للوكالة الفرنسية فرحتها لدى رؤية طفلتها، وتقول: «عندما أخرجوها، عرفتها من بيجامتها الزهرية... كانت فرحتي واضحة جدا ولا توصف... زغردت ودعوت الله أن ينجي الآخرين».

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وقصدت الوكالة الفرنسية مستشفى لوزميلا القريب من موقع الحادثة، حيث ترقد الطفلة وحيدة والديها وتعاني من بعض الرضوض فحسب.

وكان مقطع فيديو وزعته قوى الأمن أظهر عمال الانقاذ وهم يخرجون ملاك من فتحة ضيقة بين أنقاض المبنى الذي انهار الثلاثاء بينما كانت تجري فيه أعمال صيانة. وبدت الطفلة في حالة جيدة، ثم أدخلت في سيارة إسعاف أسرعت بها إلى المستشفى.

إحساس الأم: ابنتي لا تزال حية

وتقول إسراء رائد من أمام المستشفى بتأثر: «كان لدي إحساس في داخلي أنها على قيد الحياة، وكان زوجي يطمئنني هو الآخر قائلا إن ابنتنا بخير وهي بانتظارنا».

وتضيف: «أنا سعيدة جدا وأحمد الله على سلامتها. الطبيب قال لي إنها معجزة أن تكون خرجت بسلام من تحت حطام بناية ذات أربعة طوابق».

وكانت إسراء تركت طفلتها عند صديقة لها تقطن المبنى لتنجز عملا.

وتقول: «أنا لا أسكن هذه العمارة. تعيش في العمارة صديقتي التي (...) تركت طفلتي لديها، لأوصل طلبية، فأنا أعمل في تصميم العطور والماكياج. بعد نحو ساعة، رن هاتفي، وأُخبرني أحدهم أن ابنتي سقطت فعدت مسرعة كالمجنونة. ظننت أنها قد تكون سقطت من فوق السرير، لكن عندما وصلت رأيت أن عمارة كاملة سقطت فوق ابنتي».

وتتابع: «كنت أصرخ وأنادي أين ابنتي؟ اين ابنتي؟... بعد مرور أكثر من 24 ساعة أخبرني رجال الإنقاذ أنهم سمعوا صوت طفلة. قلت (يا رب تكون طفلتي)».

وتوضح أن عمودا بقي صامدا قربها على الأرجح «هو الذي حماها»، إضافة إلى متنفس صغير بقي يجلب لها الهواء.

فرحة لم تكتمل

لكن فرحة إسراء لم تكتمل. وتؤكد: «ينتابني شعوران؛ شعور جميل لأن ابنتي خرجت بخير وسلام، وشعور آخر مناقض لأنني فقدت صديقتي وابنتها»، التي تبلغ بضعة أشهر أيضا. وتضيف «كانت ابنتي في غرفة وصديقتي وابنتها في غرفة ثانية».

في مكان الحادث، تتواصل عمليات البحث بين الأنقاض، ورجحت مصادر أمنية وجود أربعة اشخاص لا يزالون عالقين. لكن إنقاذ ملاك أثار ارتياحا وفرحة.

معجزة إلهية في بقاء الطفلة مدة طويلة على قيد الحياة

وقال حسام عبود (50 عاما) الذي وجد في المكان: «إنها معجزة إلهية أن يتمكنوا من إخراج طفلة بهذا العمر الصغير وهي على قيد الحياة من بين كل هذه الأنقاض».

وأوضح وسام زيادين (42 عاما) من جهته أنه لم يصدق الخبر عندما رآه على وسائل الاعلام، مضيفا «أنا أعتبر هذا إنجازا كبيرا. منظر إخراجها وهي على قيد الحياة أفرحني، كم كنت أتمنى أن يخرج الجميع سالمين».

ونجح عمال الإنقاذ الأربعاء أيضا في إخراج رجل يبلغ من العمر 45 عاما على قيد الحياة.

أم تفقد أبناءها الثلاثة

وإذا كانت عائلة ملاك فرحت بنجاتها، فإن عائلات أخرى تداولت وسائل الإعلام قصصها نُكبت بأحبائها، بينها المأساة التي ضربت الأردنية عبير التي فقدت أطفالها الثلاثة محمد (17 عاما) وملك (9 أعوام) وأميرة (12 عاما) في الحادثة.

وكانت الأم التي فقدت زوجها قبل نحو عامين تركت أبناءها الثلاثة لأقل من ساعة لشراء بعض الحاجيات للمنزل. وعندما عادت، رأت أن العمارة سُويت بالأرض.

وقرر المدعي العام في عمان أمس الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى وهو نفسه المشرف على المبنى، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة بعدما أسندت إليهم تهمة «اقتراف جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء».