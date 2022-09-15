Atwasat

قيس سعيد: لا إقصاء في الانتخابات.. والاقتراع هو الفيصل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 07:17 مساء
قيس سعيد: لا إقصاء في الانتخابات.. والاقتراع هو الفيصل
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، 15 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من الفيديو: الرئاسة التونسية)
alwasat radio

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يجري إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا: «من يتحدث عن نيته في المقاطعة فهو حر في المشاركة من عدمها، فالانتخاب ليس واجبا، وليس هناك إقصاء لأحد، إن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، والاقتراع هو الفيصل».

وتابع سعيد، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، مضيفا: «كل اختيار قابل للنقاش في هذا المجال، لكن جرت قراءة التاريخ التونسي وجرى النظر في الوضع الحالي في تونس نتيجة للاختيارات التي أجريت في العام 2011 مع طريقة الاقتراع على القائمات مع الاعتماد على التمثيل النسبي، وهذه الطريقة توصف بأنها طريقة العار كما قال أحد الفقهاء الفرنسيين».

قيس سعيد: النائب يجب أن يستمد شرعيته من الناخب 
وأشار إلى أن ذلك القانون كان يجعل النائب يستمد شرعيته ليس من الناخب وإنما من الجزب أو الهيئة التي يمثلها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون النائب ملتزما ومسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الحزب الذي اختاره ورشحه.

وأكد أنه سيعمل على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية يوم السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، مع الحرص على الالتزام بالمواعيد الانتخابية.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، 15 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من الفيديو: الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، 15 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من الفيديو: الرئاسة التونسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»

مدير «الصحة العالمية»: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على «كوفيد-19»
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية
محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
مقتل فتى فلسطيني في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فتى فلسطيني في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
المزيد
معجزة تعيد رضيعة من الموت في الأردن.. عمرها 4 أشهر وظلت تحت الأنقاض أكثر من 24 ساعة
معجزة تعيد رضيعة من الموت في الأردن.. عمرها 4 أشهر وظلت تحت ......
قيس سعيد: لا إقصاء في الانتخابات.. والاقتراع هو الفيصل
قيس سعيد: لا إقصاء في الانتخابات.. والاقتراع هو الفيصل...
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى عمان
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى عمان...
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في ......
مقتل فتى فلسطيني في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فتى فلسطيني في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط