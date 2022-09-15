قيس سعيد: لا إقصاء في الانتخابات.. والاقتراع هو الفيصل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يجري إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا: «من يتحدث عن نيته في المقاطعة فهو حر في المشاركة من عدمها، فالانتخاب ليس واجبا، وليس هناك إقصاء لأحد، إن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، والاقتراع هو الفيصل».

وتابع سعيد، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، مضيفا: «كل اختيار قابل للنقاش في هذا المجال، لكن جرت قراءة التاريخ التونسي وجرى النظر في الوضع الحالي في تونس نتيجة للاختيارات التي أجريت في العام 2011 مع طريقة الاقتراع على القائمات مع الاعتماد على التمثيل النسبي، وهذه الطريقة توصف بأنها طريقة العار كما قال أحد الفقهاء الفرنسيين».

قيس سعيد: النائب يجب أن يستمد شرعيته من الناخب

وأشار إلى أن ذلك القانون كان يجعل النائب يستمد شرعيته ليس من الناخب وإنما من الجزب أو الهيئة التي يمثلها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون النائب ملتزما ومسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الحزب الذي اختاره ورشحه.

وأكد أنه سيعمل على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية يوم السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، مع الحرص على الالتزام بالمواعيد الانتخابية.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، 15 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من الفيديو: الرئاسة التونسية)