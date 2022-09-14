Atwasat

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 02:55 مساء
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القصر الأميري بالدوحة، 14 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

وقع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور قطر رسميا للمرة الأولى، على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنهما شهدا التوقيع على «مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية».

وحسب الديوان الأميري، فإنهما عقدا صباح الأربعاء «جلسة مباحثات رسمية» بحثا فيها العلاقات بين البلدين «والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية».

- السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
- الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء
- أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

السيسي في قطر للمرة الأولى منذ توليه السلطة 
وصل الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة ليومين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وسبق أن زار الأمير تميم مصر في يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة «الإخوان» التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013. وفي يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وفي نهاية مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة «كوفيد» وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. كما وقع العملاق القطري «قطر إنرجي» في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة «إكسون موبيل» يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران ترغب بتطوير علاقاتها مع الإمارات مع عودة سفيرها إلى طهران
إيران ترغب بتطوير علاقاتها مع الإمارات مع عودة سفيرها إلى طهران
فرق الإنقاذ الأردنية تبحث عن 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار
فرق الإنقاذ الأردنية تبحث عن 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار
7 وفيات بـ«كوليرا» في سورية
7 وفيات بـ«كوليرا» في سورية
10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات تواجه عمليات إنقاذهم
10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات تواجه...
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
المزيد
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها...
محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية
محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من ......
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة ......
10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات تواجه عمليات إنقاذهم
10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط