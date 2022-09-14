قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور قطر رسميا للمرة الأولى، على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنهما شهدا التوقيع على «مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية».

وحسب الديوان الأميري، فإنهما عقدا صباح الأربعاء «جلسة مباحثات رسمية» بحثا فيها العلاقات بين البلدين «والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية».

- السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر

- الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء

- أمير قطر يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

السيسي في قطر للمرة الأولى منذ توليه السلطة

وصل الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى الدوحة في زيارة ليومين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات. وسبق أن زار الأمير تميم مصر في يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة.

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة «الإخوان» التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013. وفي يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وفي نهاية مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة «كوفيد» وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين. كما وقع العملاق القطري «قطر إنرجي» في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة «إكسون موبيل» يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.