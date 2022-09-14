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محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 12:23 مساء
محكمة أوروبية تدين فرنسا بشأن إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية
مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ ال‏فرنسية. (الإنترنت)‏
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دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، الأربعاء، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات «الجهاديين» من سورية، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف». وكانت عائلتان فرنسيتان لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيمات في سورية وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما، وفق وكالة «فرانس برس».

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