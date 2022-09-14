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10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات تواجه عمليات إنقاذهم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 12:05 مساء
10 أشخاص لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان وصعوبات تواجه عمليات إنقاذهم
صور من مكان انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، 13 سبتمبر 2022. (حساب التلفزيون الرسمي)
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صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، الأربعاء، بأن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض عدد منهم على قيد الحياة في المبنى المنهار في عمان.

وقال الشبول الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية إن هناك «معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء»، وأضاف أن «عمليات البحث لازالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة»، مشيرا إلى أن «طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة» وهو ما قد يصعب عمليات البحث، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في إنهيار المبنى القديم المؤلف من أربعة طوابق في عمان على ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية، الثلاثاء. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن «من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك»، مشيرا إلى أنه «يتم تقييم وضع المباني المجاورة».

وأكد مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس» أن «النيابة العامة باشرت التحقيق في انهيار المبنى». ومنطقة جبل اللويبدة تعد من  أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

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