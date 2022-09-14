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7 وفيات بـ«كوليرا» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 10:53 صباحا
7 وفيات بـ«كوليرا» في سورية
أخصائية مخبرية تعمل على عينات لاختبار الكشف عن الكوليرا داخل مستشفى في مدينة حلب شمال سورية، التي تشهد انتشاراً للمرض للمرة الأولى منذ العام 2009. (أ ف ب)
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توفي سبعة أشخاص على الأقل في ثلاث محافظات سورية جراء إصابتهم بـ«كوليرا»، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، في وقت يسجل المرض انتشارا في البلاد للمرة الأولى منذ العام 2009.

وأكدت الوزارة في بيان في وقت متأخر الثلاثاء أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة موزعة على خمس محافظات من إجمالي 14 في أنحاء البلاد، العدد الأكبر منها في حلب (شمال). وأفادت عن سبع وفيات، أربع منها في محافظة حلب أيضا، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت السبت تسجيلها ثلاث وفيات و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق). ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة وزارة الصحة تشمل الوفيات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار «كوليرا» في سورية
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من مغبة انتشار الكوليرا في سورية. وقالت ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» إن «خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية».

سجلت سورية العامين 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية. ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، تشهد سورية أزمة مياه حادة وموجة جفاف، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سورية عمران ريزا في بيان الاثنين «بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب مياه غير آمنة مصدرها نهر الفرات وكذلك استخدام مياه ملوثة لري المحاصيل».

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أبريل، أدى النزاع إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.

يعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالبا ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة 70% على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق (يونيسف).

يشهد العراق المجاور منذ يونيو موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ العام 2015. ويصيب المرض سنويا بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

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