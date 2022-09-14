إيران ترغب بتطوير علاقاتها مع الإمارات مع عودة سفيرها إلى طهران

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، رغبة بلاده في تطوير علاقتها مع الإمارات، مع عودة سفيرها إلى طهران للمرة الأولى منذ 2016. وأفادت الخارجية الإيرانية فجر الأربعاء بأن أمير عبداللهيان استقبل مساء الثلاثاء، السفير الإماراتي سيف الزعابي، العائد إلى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها، حسب وكالة «فرانس برس».



ونقل بيان الخارجية عن الوزير قوله إن الجمهورية الإسلامية «مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار». وأكدت الإمارات في أغسطس قرارها إعادة السفير إلى طهران في سياق «رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي» وتحقيق «المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة».

مسؤول: الإمارات «ليست طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران

وقال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، في يوليو «لا يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح»، مؤكدا أن الإمارات «ليست طرفا في أي محور في المنطقة ضد إيران».

وقامت الإمارات في صيف العام 2020، بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، في خطوة لقيت انتقادات لاذعة من طهران. إلا أن أبوظبي شرعت في الآونة الأخيرة في تعزيز تواصلها مع دول شهدت علاقاتها بها توترا في الأعوام الماضية، مثل قطر وتركيا وإيران.

وأكد أمير عبداللهيان لدى استقباله الزعابي، أهمية «تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة».

وخفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في إيران اعتبارا من 2016، في خطوة تضامنية مع الرياض التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية ردا على اقتحام محتجين لمقر بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران احتجاجا على إعدام المملكة لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وأبقت الإمارات التي تقطن فيها جالية إيرانية كبيرة، على علاقات اقتصادية مع طهران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها، على رغم تبقي نقاط تباين بين البلدين من أبرزها قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى).

وتأتي عودة السفير الإماراتي بعد أسابيع من خطوة مماثلة للسفير الكويتي بدر عبدالله المنيخ الذي خفضت بلاده أيضا تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية عام 2016. وأتت خطوتا الدولتين العربيتين في ظل حوار تجريه إيران والسعودية منذ أكثر من عام بتسهيل من العراق، سعيا لتحسين العلاقات بين الخصمين الإقليميين.

وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في يوليو أن بلاده تعد لعقد لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، بعد خمس جولات حوار أجراها ممثلون للبلدين في بغداد منذ أبريل 2021.