آلاف السودانيين في الشارع احتجاجا على مجلس السيادة

القاهرة - بوابة الوسط

خرج آلاف السودانيين في مسيرة في شوارع الخرطوم الثلاثاء لتجديد المطالبة برحيل مجلس السيادة الذي يحكم البلاد منذ أكتوبر 2021 وبتسليم السلطة للمدنيين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وردد المحتجون «الجنود إلى ثكناتهم» وهم يؤيدون تسليم الحكم إلى سلطة مدنية ويتظاهرون أسبوعيًا منذ التغييرات التي أجراها اللواء عبدالفتاح البرهان رغم حملة القمع التي خلفت 116 قتيلًا وآلاف الجرحى، بحسب أطباء مؤيدين للديمقراطية.

«ارحل يا برهان»

أنهى الانقلاب المفاجئ التحول الديمقراطي الذي بدأ في العام 2019 بعد سقوط نظام الفريق عمر البشير. ورفع المتظاهرون الثلاثاء صور ضحايا القمع فيما حمل آخرون صورة برهان وشطب وجهه وكتب عليها «ارحل يا برهان».

مطلع يوليو، أعلن اللواء برهان استعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية. وترى «قوى الحرية والتغيير»، الكتلة المدنية الرئيسية في السودان، في ذلك «تكتيكا» للبقاء في السلطة.

لا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في ركود سياسي واقتصادي. ويقترب معدل التضخم من 200% شهريًا والعملة تهبط باستمرار وارتفع سعر الخبز عشرة أضعاف منذ الانقلاب. وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية.