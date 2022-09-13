مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح في انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان، وفق ما أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في تصريحات لقناة «المملكة» الرسمية، إن آخر حصيلة جرى جمعها من المستشفيات تشير إلى «وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين في انهيار العمارة السكنية المأهولة بالسكان في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة عمّان، الثلاثاء».

ونقل التلفزيون الأردني عن مديرية الأمن العام أن «أي إصابات أخرى قد تكون راجعت المستشفيات ولم تتعامل معها طواقم الدفاع المدني في موقع الانهيار، سيجري حصرها والتحقيق بها لاحقًا والإعلان عن جميع الإصابات التي تسببت بها الحادثة بعد انتهاء التعامل معها».

صور من مكان انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمّان (حساب التلفزيون الرسمي)

صور من مكان انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمّان (حساب التلفزيون الرسمي)