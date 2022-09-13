«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص سيكونون قد لقوا حتفهم بالفعل في الصومال بحلول وقت إعلان حالة الطوارئ بسبب الجوع. وأضاف، يوم الثلاثاء، «دق ناقوس الخطر بصوت عال»، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أسرع.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكو، مخاوف ماورير، محذرًا من أن نحو 20 دولة في أنحاء أفريقيا تواجه أسوأ أزمة جوع منذ عقود، وفق وكالة «رويترز».

تحذير أممي آخر بشأن الصومال

وفي مطلع هذا الشهر، أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الصومال «على حافة المجاعة»، موجهًا «تنبيهًا أخيرًا»، قبل كارثة قد تحل على البلد «بين أكتوبر وديسمبر».

وقال غريفيث، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن «المجاعة على الأبواب.. اليوم أوجه تنبيهي الأخير.. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين أكتوبر وديسمبر من هذه السنة».