Atwasat

«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 06:19 مساء
«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال
مخيم عشوائي للنازحين في هارغيسا بشمال الصومال، 16 سبتمبر 2021 ( أ ف ب)
alwasat radio

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص سيكونون قد لقوا حتفهم بالفعل في الصومال بحلول وقت إعلان حالة الطوارئ بسبب الجوع. وأضاف، يوم الثلاثاء، «دق ناقوس الخطر بصوت عال»، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أسرع.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكو، مخاوف ماورير، محذرًا من أن نحو 20 دولة في أنحاء أفريقيا تواجه أسوأ أزمة جوع منذ عقود، وفق وكالة «رويترز».

تحذير أممي آخر بشأن الصومال
وفي مطلع هذا الشهر، أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن الصومال «على حافة المجاعة»، موجهًا «تنبيهًا أخيرًا»، قبل كارثة قد تحل على البلد «بين أكتوبر وديسمبر».

وقال غريفيث، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن «المجاعة على الأبواب.. اليوم أوجه تنبيهي الأخير.. يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين أكتوبر وديسمبر من هذه السنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر كتالوني

«قمة الرعب» تجمع بايرن ميونخ وبرشلونة.. والأنظار تترقب ليفاندوفسكي وسط ثأر ...
«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية

«المركزي المصري»: 10 ملايين جنيه غرامة والحبس عقوبة الترويج للعملات الرقمية
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان

49 جنديا أرمينيا قتلوا في المواجهات مع أذربيجان
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية

السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: بالأرقام.. كيف أنهك النزاع المسلح الاقتصاد الليبي؟
إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)

إيطاليا تحصد لقب بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 (فيديو)
الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»

الملك تشارلز الثالث يتحدث أمام البرلمان للمرة الأولى: «أشعر بثقل التاريخ»
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة

شاهد «تأبين الملكة»: تشارلز يقود الموكب المرافق لجثمان إليزابيث في إدنبرة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا

اليورو يسجل ارتفاعا و«المركزي الأوروبي» يمهد لرفع الفائدة مجددا
وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء

وزير تشادي: الصيادون الليبيون الموقوفون سيتم تسليمهم إلى القضاء
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة عن الملكة إليزابيث الثانية
الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية
الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية
منظمة تونسية: أكثر من 13 ألف مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا منذ مطلع 2022
منظمة تونسية: أكثر من 13 ألف مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا منذ مطلع ...
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل...
المزيد
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال
«ناقوس خطر».. الصليب الأحمر يطلق تحذيرا بشأن الصومال...
رفعت الأسد يعيد وسام جوقة الشرف لفرنسا
رفعت الأسد يعيد وسام جوقة الشرف لفرنسا...
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر...
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط