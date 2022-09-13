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رفعت الأسد يعيد وسام جوقة الشرف لفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 06:11 مساء
رفعت الأسد يعيد وسام جوقة الشرف لفرنسا
الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (يمين) إلى جانب شقيقه الأصغر رفعت الأسد (يسار) خلال مراسم عسكرية في دمشق، في صورة من الأرشيف ملتقطة في الأول من يناير 1984. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعاد رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا، بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائيًا بحقه في قضية «مكاسب غير مشروعة»، حسب ما ذكر محاميه.

وأعلن محاميه إيلي حاتم في بيان «يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان يقدره كثيرًا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف، الأسمى في بلادنا. دفعته خيبة الأمل إلى إعادة هذا الوسام إلى فرنسا»، وفق وكالة «فرانس برس».

محكمة التمييز في باريس رفضت طعن رفعت الأسد
الأسبوع الماضي رفضت محكمة التمييز في باريس الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد وجعلت عقوبة السجن أربع سنوات الصادرة في حقه نهائية بعدما بنى بطريقة غير مشروعة امبراطورية عقارية تقدر بحوالي تسعين مليون يورو. ودين نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عامًا بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين العامين 1996 و2016، والاحتيال الضريبي.

وكتب رفعت الأسد في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» «في ضوء قرارات المحكمة الأخيرة الصادرة في حقي من قبل قضاة فرنسيين في قضية أملاك مكتسبة بطريقة مشروعة، بعد سلسلة من التحقيقات المدينة ومحاكمات غير منصفة.. أرى نفسي ملزمًا بالطعن في الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها بشكل خاطئ». وأضاف «طالما لن تستعيد هذه الأمة استقلالية قضائها فعليا .. فلن أرى بعد الآن أي شرف أو معنى للاحتفاظ بأرفع وسام فرنسي. وبالتالي فإني أعيد اليكم وسام جوقة الشرف».

حكم على الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق (1971-2000) حافظ الأسد، في الاستئناف في باريس في سبتمبر 2021 بالعقوبة نفسها الصادرة عن محكمة البداية. عاد رفعت الأسد إلى سورية العام 2021 بعدما أمضى 37 عامًا في المنفى.

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