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السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 05:13 مساء
السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر
السيسي وتميم بن حمد عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة، 13 سبتمبر 2022. (تويتر)
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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه السلطة في عام 2014.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر كان في مقدمة، مستقبلي السيس لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، مساء اليوم.

السيسي وتميم يبحثان العلاقات الثنائية غدا
ويبحث الشيخ تميم والرئيس السيسي، غدا الأربعاء في الديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وسيطر التوتر على العلاقات بين البلدين منذ التطورات السياسية في مصر في 2013، ودخول إعلام البلدين على خط التوتر. قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أثر «الأزمة الخليجية» في 2017. وفي يناير 2021 أعادت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاتها مع قطر.

وسبق أن التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري في قمة بغداد في أغسطس 2021. كما جمعتهما مأدبة عشاء في الصين في فبراير 2022. في يونيو 2021، أجرى أمير دولة قطر أول زيارة إلى مصر منذ مشاركته في القمة العربية في منتجع شرم الشيخ في عام 2015.

وفي نهاية مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري «قطر إنرجي» في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة «إكسون موبيل» يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

السيسي وتميم بن حمد عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة، 13 سبتمبر 2022. (تويتر)
السيسي وتميم بن حمد عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة، 13 سبتمبر 2022. (تويتر)
السيسي وتميم بن حمد عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة، 13 سبتمبر 2022. (تويتر)
السيسي وتميم بن حمد عقب وصول الرئيس المصري إلى الدوحة، 13 سبتمبر 2022. (تويتر)
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