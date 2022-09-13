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منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:39 مساء
منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر تفشي كوليرا في سورية
طفلة تحمل عبوة مياه بلاستيكية داخل مخيم الهول في شمال شرق سورية، 28 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن خطر انتشار مرض الكوليرا في سورية «مرتفع للغاية» بعد الإعلان منذ نهاية الأسبوع الماضي عن تسجيل إصابات في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009. 

وأحصت وزارة الصحة السورية الإثنين وفاة شخصين، إضافة الى 26 إصابة مثبتة، غالبيتها الساحقة في محافظة (حلب)، بعدما كانت الإدارة الذاتية الكردية أفادت السبت تسجيلها ثلاث وفيات و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).

وقالت منظمة الصحة العالمية، ردا على أسئلة لوكالة «فرانس برس» «جرى الإبلاغ عن حالات مؤكدة عبر اختبارات تشخيص سريع في حلب والحسكة (شمال شرق) ودير الزور والرقة». ونبّهت إلى أن «خطر انتشار الكوليرا الى محافظات أخرى مرتفع للغاية». وسجّلت سورية عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحًا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالبًا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، تشهد سورية أزمة مياه حادة وموجة جفاف، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وأعرب المنسق المقیم ومنسق الشؤون الإنسانیة للأمم المتحدة في سوریة عمران ریزا عن قلقه الشدید إزاء التفشي الحالي للكولیرا في سورية.

وقال في بيان الإثنين «بناء على تقییم سریع أجرته السلطات الصحیة والشركاء، يُعتقد أن مصدر العدوى مرتبط بشرب الأشخاص لمیاه غیر آمنة مصدرھا نھر الفرات وكذلك استخدام میاه ملوثة لري المحاصیل». وأضاف «يُعد تفشي الوباء أيضًا مؤشراًًا على نقص المیاه الحاد في كافة أنحاء سوریة»، ما قد يشكل «تھدیدًااً خطيرًا للناس في سورية والمنطقة».

تضرر ثلثي محطات معالجة المياه في سورية
وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أبريل، أدى النزاع الى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه. ويعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالبًااً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة 70% على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق «يونيسيف».

وتتضاءل قدرة المنظمات الدولية على تقديم الخدمات في هذا المجال جراء نقص التمويل. وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، شكلت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة 4% فقط من ميزانيّة الاستجابة الإنسانية بأكملها في جميع أنحاء سورية خلال العام الماضي، وهو أقل من ثلث ما جرى إنفاقه العام 2020 على الأنشطة ذاتها. وقال ريزا «ھناك حاجة لاتخاذ إجراءات سریعة وعاجلة لمنع المزید من حالات المرض والوفاة»، مضيفا «تدعو الأمم المتحدة في سوریة الدول المانحة إلى تمویل إضافي عاجل لاحتواء تفشي المرض ومنع انتشاره».

ويشهد العراق المجاور منذ يونيو موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ عام 2015. ويصيب المرض سنوياً بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 ألف شخص.

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