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منظمة تونسية: أكثر من 13 ألف مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا منذ مطلع 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 04:28 مساء
منظمة تونسية: أكثر من 13 ألف مهاجر وصلوا سواحل إيطاليا منذ مطلع 2022
عنصر من خفر السواحل التونسي يراقب البحر في بنزرت (شمال) خلال دورية، 30 مارس 2017. (أرشيفية: أ ف ب)
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أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء، وصول أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية من بينهم 2635 قاصرا مند مطلع العام الجاري.

ومنذ يناير وحتى 12 سبتمبر 2022 وصل 13449 مهاجرًا تونسيًا إلى إيطاليا مقارنة بـ11042 كانوا وصلوا خلال الفترة نفسها في العام 2021، على ما أظهرت إحصاءات قدمها المنتدى في مؤتمر صحفي نقلته وكالة «فرانس برس». ومن بين الواصلين 624 امرأة و2635 قاصرا فضلا عن 1822 قاصرا من دون مرافقة، حسب المنظمة التي أحصت 507 قت قضوا في حوادث غرق قبالة السواحل التونسية منذ مطلع العام.

وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في المؤتمر الصحفي إن «أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية» وحمل «رئاسة الجمهورية المسؤولية» في ذلك.

تونس تحبط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الثلاثاء أن قوات خفر السواحل تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء في السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد من «إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ 554 مجتازًا».

والأسبوع الفائت لقي 12 تونسيًا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. وأوضح المنتدى أن من أهم الأسباب الدافعة لتزايد الهجرة غير النظامية «المناخ السياسي المتوتر. هناك إحساس بالإحباط وانعدام الأمن في البلاد».

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية. وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44%، مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام 2021.

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