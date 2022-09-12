حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس ترتفع إلى 12 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة القتلى جراء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصًا، إثر انتشال ست جثث، على ما أفادت وزارة الداخلية الإثنين.

وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصًا جميعهم تونسيون، وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقًا لمصدر أمني. وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية، وفق «فرانس برس».

وانتشلت الجثث الست، الأحد، بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقًا لوزارة الداخلية التي أكدت إنقاذ 14 شخصًا. واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت إحصاءات رسمية.

أزمة سياسية واقتصادية حادة

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. ومع تحسن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

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ووفقًا لوكالة «فرونتكس» الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام 2021.