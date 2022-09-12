Atwasat

حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس ترتفع إلى 12 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 05:26 مساء
حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس ترتفع إلى 12 قتيلا
الحرس الوطني قرب السواحل ااتونسية. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة القتلى جراء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصًا، إثر انتشال ست جثث، على ما أفادت وزارة الداخلية الإثنين.

وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصًا جميعهم تونسيون، وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقًا لمصدر أمني. وغرق المركب ليلة الأربعاء الخميس قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية، وفق «فرانس برس».

وانتشلت الجثث الست، الأحد، بعد أن تم العثور على ست جثث الخميس وفقًا لوزارة الداخلية التي أكدت إنقاذ 14 شخصًا. واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت إحصاءات رسمية.

أزمة سياسية واقتصادية حادة
وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة. ومع تحسن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل التونسية والليبية نحو تلك الإيطالية.

- خفر السواحل التونسي ينقذ 255 مهاجرا
- الأمن التونسي يحبط أكثر من خمس محاولات هجرة بحرا ويوقف 91 شخصا

ووفقًا لوكالة «فرونتكس» الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري

«صباح الوسط»: ما هو الدعم الذي تقدمه التغذية العلاجية لمرضى السكري
لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟

لماذا رفض رؤساء بلديات في فرنسا تنكيس الأعلام حدادا على ملكة بريطانيا؟
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات الإسرائيلية
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات ...
ثلاث وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سورية.. و«مناشدة للمنظمات الدولية»
ثلاث وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سورية.. و«مناشدة للمنظمات ...
وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء
وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء
الأردن يحذر من «التدني اللافت» للدعم الدولي للاجئين في المنطقة
الأردن يحذر من «التدني اللافت» للدعم الدولي للاجئين في المنطقة
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل...
المزيد
الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء
الرئيس المصري يزور قطر لأول مرة منذ توليه منصبه الثلاثاء...
مقتل 4 مقاتلين انفصاليين بعبوة ناسفة جنوب اليمن
مقتل 4 مقاتلين انفصاليين بعبوة ناسفة جنوب اليمن...
حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس ترتفع إلى 12 قتيلا
حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس ترتفع إلى 12 قتيلا...
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق
مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق...
الأردن يحذر من «التدني اللافت» للدعم الدولي للاجئين في المنطقة
الأردن يحذر من «التدني اللافت» للدعم الدولي للاجئين في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط