مقتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 11 زائرا إيرانيا وسائقهم العراقي الأحد في حادث سير في وسط العراق بعدما اصطدمت حافلتهم بشاحنة ما تسبب بحريق على ما أفاد مسؤولون.

وتفيد الأرقام الرسمية أن نحو مليوني زائر إيراني دخلوا العراق لزيارة مدينة كربلاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير إعلام صحة بابل أحمد الجبوري في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن حافلة صغيرة يقودها عراقي وتنقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بشاحنة مركونة على طريق في محافظة بابل جنوب بغداد. وقال ضابط مرور في بغداد إن الحادث «أدى الى انفجار الحافلة واحتراقها واحتراق ركاب في داخلها».

سائق الشاحنة المركونة إيراني

وأوضح الجبوري «تُوفي مباشرة 11 إيرانيا والسائق العراقي»، مشيرا إلى اندلاع حريق أيضا. وأضاف أن ثمة أربعة جرحى «حالتهم خطرة». وأكد الجبوري أن سائق الشاحنة المركونة هو إيراني أيضا و«واعتقل كونه مسببًا الحادث».

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يعاني العراق الغني بالنفط من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى. وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وتنتشر الحفر على الطرقات فيما العتمة كاملة فيها خلال الليل. لكن المسؤولين يشيرون أيضا إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات. في 2021 قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، على ما أعلنت وزارة الصحة منتصف يوليو.