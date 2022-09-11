وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر أمنية وطبية فلسطينية الأحد، وفاة شاب متأثرًا بإصابته ليل الثلاثاء الأربعاء، خلال عملية اقتحام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، لهدم منزل منفذ هجوم في أبريل الماضي.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة «فرانس برس»، وفاة «الشهيد حمد مصطفى أبو جلدة (24 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها فجر الأربعاء»، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وأبو جلدة من بين 16 فلسطينيًا أُصيبوا في عملية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، في الضفة الغربية المحتلة بهدف هدم منزل رعد حازم الذي نفذ عملية في أبريل الماضي، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، كما قتل في العملية الثلاثاء شاب فلسطيني عمره 29 عامًا.

ويطارد الاحتلال الإسرائيلي فتحي حازم، والد رعد، وشقيقه همام، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 30 مايو الماضي التماسًا تقدمت به العائلة لمنع هدم المنزل.

هجمات في الداخل المحتل

ونفذ مقاومون فلسطينيون خلال الربيع، هجمات في الداخل المحتل، أسفرت عن قتل 19 شخصًا، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينيًا بينهم نشطاء ومدنيون، كذلك، قتل ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

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وقال رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي، الإثنين، إن «في إطار هذه العملية، أُوقف نحو 1500 شخص مطلوبين وأُحبطت مئات الهجمات»، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية «غير قادرة» على السيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية.

وتنتقد منظمات حقوقية سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين وتدرجها ضمن سياسة العقاب الجماعي، إذ تتسبب بفقدان أفراد غير مقاتلين، وبينهم أطفال المأوى.