Atwasat

وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 09:02 صباحا
وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء
شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة في 9 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت مصادر أمنية وطبية فلسطينية الأحد، وفاة شاب متأثرًا بإصابته ليل الثلاثاء الأربعاء، خلال عملية اقتحام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، لهدم منزل منفذ هجوم في أبريل الماضي.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة «فرانس برس»، وفاة «الشهيد حمد مصطفى أبو جلدة (24 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها فجر الأربعاء»، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وأبو جلدة من بين 16 فلسطينيًا أُصيبوا في عملية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، في الضفة الغربية المحتلة بهدف هدم منزل رعد حازم الذي نفذ عملية في أبريل الماضي، في شارع ديزنغوف في تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، كما قتل في العملية الثلاثاء شاب فلسطيني عمره 29 عامًا.

ويطارد الاحتلال الإسرائيلي فتحي حازم، والد رعد، وشقيقه همام، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في 30 مايو الماضي التماسًا تقدمت به العائلة لمنع هدم المنزل.

هجمات في الداخل المحتل
ونفذ مقاومون فلسطينيون خلال الربيع، هجمات في الداخل المحتل، أسفرت عن قتل 19 شخصًا، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينيًا بينهم نشطاء ومدنيون، كذلك، قتل ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية.

- مقتل فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وقال رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي، الإثنين، إن «في إطار هذه العملية، أُوقف نحو 1500 شخص مطلوبين وأُحبطت مئات الهجمات»، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية «غير قادرة» على السيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية.

وتنتقد منظمات حقوقية سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين وتدرجها ضمن سياسة العقاب الجماعي، إذ تتسبب بفقدان أفراد غير مقاتلين، وبينهم أطفال المأوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات.. آثار القصف تطغى على بلدة استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها

منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات.. آثار القصف تطغى على بلدة استعادت القوات ...
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصا

باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 ...
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
إسرائيل قد تبدأ قريبا باستخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان
إسرائيل قد تبدأ قريبا باستخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه ...
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنشاء مكتب للشباب تابعا لها بتيسير مشترك من مصر وجيانا
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنشاء مكتب للشباب تابعا لها بتيسير ...
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
الوسيط الأميركي: تقدم في المحادثات البحرية بين لبنان وإسرائيل
الوسيط الأميركي: تقدم في المحادثات البحرية بين لبنان وإسرائيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل...
المزيد
وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية الثلاثاء
وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية إسرائيلية ......
ثلاث وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سورية.. و«مناشدة للمنظمات الدولية»
ثلاث وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سورية.. و«مناشدة للمنظمات ......
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات الإسرائيلية
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات ......
الوسيط الأميركي: تقدم في المحادثات البحرية بين لبنان وإسرائيل
الوسيط الأميركي: تقدم في المحادثات البحرية بين لبنان ......
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط