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استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 11:07 صباحا
استئناف حركة الملاحة في مطار حلب بعد 3 أيام من الضربات الإسرائيلية
مطار حلب الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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استؤنفت الجمعة، حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي، بعدما جرى إصلاح الأضرار التي لحقت بثاني أكبر مطار في سورية في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبقي المطار أكثر من 72 ساعة خارج الخدمة جرّاء أضرار لحقت بالمدرج الرئيسي، لكن وزارة النقل ذكرت أن عمليات الإصلاح استُكملت، وأن المطار عاد إلى الخدمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار عند الساعة 12.00 ظهرًا بالتوقيت المحلي (09.00 ت غ).

ونحو الساعة 17.30 ت غ (20.30 بالتوقيت المحلي) حطّت أول طائرة مدنية آتية من الكويت في مطار حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرّه في بريطانيا لكنّه يعتمد في معلوماته على شبكة من المصادر داخل سورية.

توقف العمل في المدرج الرئيسي بمطار حلب
وألحقت الضربات ليل الثلاثاء أضرارًا بالمدرج الرئيسي، ما أدى إلى توقف العمل فيه، وتحويل رحلات إلى مطار دمشق الدولي، وفق الإعلام الرسمي.

وكانت الضربة الإسرائيلية التي أفاد المرصد بأنها استهدفت مستودعًا تستخدمه مجموعات موالية لإيران، الثانية التي تستهدف المطار في أسبوع.

- المرصد السوري: 3 قتلى حصيلة الضربات الإسرائيلية على مطار حلب

وخلال الأعوام الماضية، شنّ الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوّية في سورية طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية.

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